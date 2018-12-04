Порошенко уволил своего "постпреда в Крыму"

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Бориса Бабина с должности своего "постпреда в Крыму". Инициатором увольнения был сам Бабин.

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На посту "постпреда" Бабин отметился также критикой губернатора Херсонской области Андрея Гордеева. Летом он заявил, что в приграничных районах имеет место "потеря государственного контроля" в вопросе транспортного сообщения с российским Крымом. Так он охарактеризовал популярность Крыма у украинских туристов, пользующихся услугами нелегальных перевозчиков, которым будто бы потакал Гордеев. В ответ Гордеев вывел Бабина из состава коллегии ОГА.

Досталось от Бабина властям Генического района, главу которого Александра Воробьева он упрекал в плохой работе. Поэтому Воробьев позлорадствовал увольнению Бабина.

"Решение мудрого президента. Собаке - политическая смерть", - написал Воробьев.

Напомним, Бабин пробыл в своей должности с августа 2017 года.