Всемирный транспортный налог и мощная солнечная вспышка: "шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2019 год

Стали известны "шокирующие предсказания" в мире на 2019 год. Их традиционно опубликовал Saxo Bank.

Уточняется, что они касаются в основном маловероятных, но недооцененных событий и не являются официальным рыночным прогнозом Saxo. Так, на этот раз в них говорится, что обеспокоенность глобальным изменением климата в 2019 году может привести к введению всемирного транспортного налога. Впоследствии он распространится на авиационные билеты и тоннаж судов, что приведет к росту цен на авиабилеты и морские грузоперевозки. Также допускается возможность мощной солнечной вспышки, которая приведет к хаосу и причинит урон в размере 2 трлн долларов.

Еще, согласно прогнозу, президент США Дональд Трамп может отправить в отставку главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Кроме этого, среди предсказаний банка есть возможное поглощение Tesla компанией Apple, которая решила выйти на автомобильный рынок, передает RT.

Как сообщало Накануне.RU, в 2012 году Saxo Bank предрекал, что Восточная Европа вернется к коммунизму, а южная - к фашизму. А в 2013 году был дан прогноз на евро-тоталитаризм.