Всемирный транспортный налог и мощная солнечная вспышка: "шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2019 год

04 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пять причин кризиса в "ЕР"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

Всемирный транспортный налог и мощная солнечная вспышка: "шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2019 год

Стали известны "шокирующие предсказания" в мире на 2019 год. Их традиционно опубликовал Saxo Bank.
Читайте также:

Уточняется, что они касаются в основном маловероятных, но недооцененных событий и не являются официальным рыночным прогнозом Saxo. Так, на этот раз в них говорится, что обеспокоенность глобальным изменением климата в 2019 году может привести к введению всемирного транспортного налога. Впоследствии он распространится на авиационные билеты и тоннаж судов, что приведет к росту цен на авиабилеты и морские грузоперевозки. Также допускается возможность мощной солнечной вспышки, которая приведет к хаосу и причинит урон в размере 2 трлн долларов.

Еще, согласно прогнозу, президент США Дональд Трамп может отправить в отставку главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Кроме этого, среди предсказаний банка есть возможное поглощение Tesla компанией Apple, которая решила выйти на автомобильный рынок, передает RT.

Как сообщало Накануне.RU, в 2012 году Saxo Bank предрекал, что Восточная Европа вернется к коммунизму, а южная - к фашизму. А в 2013 году был дан прогноз на евро-тоталитаризм.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Всемирный транспортный налог и мощная солнечная вспышка: "шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2019 год

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: предсказания, Saxo Bank, 2019 год



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2675

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети