04 Декабря 2018
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Политика В России

Законопроект о защите детей от колумбайн-сообществ принят Госдумой

Госдума в третьем чтении приняла закон о мерах по борьбе с создателями так называемых колумбайн-сообществ, пропагандирующих насилие в соцсетях.
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Авторами инициативы выступили депутаты во главе с вице-спикером Ириной Яровой, сообщает пресс-служба Госдумы. Правительство РФ поддержало законопроект в конце сентября.

Блокировке будет подлежать информация, которая направлена на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья. Также будет блокироваться контент, склоняющий к действиям, опасным для жизни или здоровья.

Ограничивать доступ к опасным сайтам предложено незамедлительно, а не в течение суток, как это предусмотрено законодательством сейчас.

Напомним, после трагедии в Керчи Министерство просвещения РФ разработало законопроект, устанавливающий дополнительные ограничения на распространение информации среди несовершеннолетних. Уточнения должны внести в закон "О рекламе", в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Вступит проект в силу предположительно уже в марте.

Отметим, что законопроект появился в общем доступе за две недели до трагедии в Керчи, где студент-четверокурсник устроил стрельбу в стиле американского "колумбайна". Президент Владимир Путин назвал причиной случившегося "влияние Запада".

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Законопроект о защите детей от колумбайн-сообществ принят Госдумой

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Теги: колумбайн-сообщества, госдума



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