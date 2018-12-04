На Ямале – новый протест вахтовиков из-за долгов по зарплате: бунтуют на Русском месторождении

На Ямале вахтовики компании "ССГ Урал", трудящиеся на Русском месторождении, пожаловались в прокуратуру на то, что восьми рабочим не платят с 9 октября зарплату. Из-за этого они начали акцию протеста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Сумма долга – 720 тыс. руб. "ССГ Урал" – субподрядчик компании "Синерджетик Проджектс", которая договорилась с "Тюменьнефтегазом" ("дочка" "Роснефти") о работах на месторождении. Началась прокурорская проверка: сформирована рабочая группа, которая сегодня отправилась на месторождение. Отметим, весной рабочие уже предъявляли аналогичные претензии.

Месторождение открыто в 1968 году, находится за полярным кругом на полуострове Ямал в Тазовском районе округа. Уникальное по величине: геологические запасы нефти - 1,4 млрд т, извлекаемые - 422 млн т.

Напомним, в конце ноября аналогичная история произошла с вахтовиками Песцового месторождения, которое разрабатывает "Газпром". Из-за долгов в 15 млн руб. перед 190 рабочими 75 из них начали забастовку. После этого деньги нашли за несколько дней.