04 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

Стала известна стоимость одного нового трамвая для Екатеринбурга: 15,4 миллиона рублей

Для обновления трамвайного парка Екатеринбурга в текущем году из муниципального бюджета выделено 6 млн руб., из областного - 71 млн руб., эти средства уже направлены на покупку пяти новых вагонов, передает корреспондент Накануне.RU.

Эту информацию сегодня на совместном заседании комиссии городской думы по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию озвучила и.о. начальника департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева.

По ее словам, обновление транспортной инфраструктуры столицы Среднего Урала происходит на условиях софинансирования из областного бюджета (95%) и муниципального (5%).

Таким образом, на закупку пяти единиц городского транспорта выделено 77 млн руб. или 15,4 млн за один вагон.

Как ранее сообщало Накануне.RU, мэрия при выборе моделей трамваев остановилась на продукции завода "Уралтрансмаш" корпорации "Уралвагонзавод".

трамвай, Нижний Тагил(2018)|Фото: Накануне.RU

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Стала известна стоимость одного нового трамвая для Екатеринбурга: 15,4 миллиона рублей

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Теги: администрация екатеринбурга, госзакупки, трамвайные вагоны



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Ранее 25.10.2018 15:26 Мск Мэрия Екатеринбурга закупит новые трамвайные вагоны за 77 миллионов

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