По делу о крушении мотодельтаплана в Свердловской области допросят организаторов полета

Следственный комитет продолжает работу по уголовному делу о крушении мотодельтаплана в Свердловской области. Скоро по нему состоятся допросы.

Напомним, все случилось днем 3 декабря в поселке Черноисточинск, что в Пригородном районе: там упал мотодельтаплан "Апогей-16" с пассажиром и пилотом. Пилот погиб на месте, а пассажир с тяжелыми повреждениями был доставлен в городскую больницу Нижнего Тагила, где ему сделали операцию. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, следователи и криминалисты завершили осмотр места падения мотодельтаплана. В ближайшее время по уголовному делу будут допрошены свидетели, имеющие отношение к организации трагического полета. Кроме этого, уже изъята вся необходимая документация.

Напомним, дело возбуждено по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). По нему назначены экспертизы.