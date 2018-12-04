Киев признал, что Керченский пролив открыт для судов

Киев признал, что Россия не препятствует судоходству в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владимира Омеляна.

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Как сообщало Накануне.RU, на днях в Киеве заявили о полном закрытии Керченского пролива для судов, следующих в украинские порты. Об этом заявлял и сам Омелян.

"Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено", - сказал Омелян.

При этом он поставил действия России в заслугу украинской власти и ее "скоординированным действиям", а также давлению Запада по просьбе Украины.