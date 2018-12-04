Решетников улучшил свои позиции в рейтинге АПЭК после увеличения финансирования программы расселения

Губернатор Пермского края Максим Решетников незначительно улучшил свои позиции в очередном рейтинге влияния глав регионов Агентства политических и экономических коммуникаций, передает корреспондент Накануне.RU.

С 29 места он переместился на 27. Он по-прежнему остается в группе губернаторов с сильным влиянием.

В АПЭК пояснили, что это "ситуативные колебания".

Однако, отметим, что они произошли на фоне новости об увеличении финансирования расселения ветхого и аварийного жилья: в 2019-21 гг. федеральный центр и Пермь суммарно потратят на это 11,35 млрд руб., траты на 2019 г. выросли в четыре раза. Пока картина расселения в крае складывается сложная: субъект оказался в "лидерах" по количеству такого жилья.

Как сообщалось ранее, сложившаяся ситуация с ветхим и предветхим жильем отразилась на позициях губернатора в прошлом рейтинге АПЭК. Он переместился с 24 на 29 место.