СМИ: 18-летний футболист "Локомотива" погиб от переохлаждения

Причиной смерти футболиста молодежного московского "Локомотива" Алексея Ломакина стало переохлаждение.

Это данные первичных экспертиз, сообщил источник "Интерфакса". Он добавил, что незадолго до смерти Ломакин мог употреблять алкоголь.

Напомним, в понедельник ФК "Локомотив" сообщил о гибели Алексея Ломакина. Он являлся воспитанником академии "Локомотива" с 2007 года, в сентябре ему исполнилось 18 лет. В клубе отметили, что шокированы произошедшей трагедией.

Погибший был родным братом полузащитника "Урала" Александра Ломакина. В екатеринбургском клубе принесли свои соболезнования.