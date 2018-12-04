В Тюменской облдуме попытались запретить партийную символику, в конфликт вмешался вице-губернатор

Депутатам Тюменской областной думы попытались запретить использование любой символики. Под запрет даже могли попасть партийные нагрудные значки, если бы не оперативное вмешательство вице-губернатора. Как передает корреспондент Накануне.RU, очередные поправки в регламент были внесены на рассмотрение в комитет государственному строительству и местному самоуправлению.

Отметим, что одним из авторов инициативы выступил глава комиссии по депутатской этике Владимир Нефедьев. Свое возмущение выразил коммунист Иван Левченко.

"Даже просто символику партии нельзя размещать? Если я приду со значком КПРФ – это тоже нарушение", – спросил народный избранник.

Авторы поправок замялись и, переглядываясь между собой, пожали плечами.

"Получается, что да", – робко ответили они.

Также гневным комментарием отметился и вице-спикер областной думы, лидер тюменских "эсеров" Владимир Пискайкин.

"Вы зачем у нас свободу-то забираете? Тут не дыши, то не делай. Мы против будем голосовать", – заявил он.

В защиту антидемократической инициативы выступил "единоросс" Владимир Ульянов, заявив, что "зал заседаний думы – это специальное помещение, где есть государственная символика, и нельзя его превращать в новогоднюю елку".

Кроме этого, как выяснилось в ходе дискуссии, документ предполагает, что любые неофициальные наглядные материалы и символику будет согласовывать лично председатель областной думы, однако каков будет порядок санкционирования, не прописано.

Думский либерал-демократ Глеб Трубин напомнил собравшимся, что партийная символика является официальной и зарегистрирована в министерстве юстиции, а в парламентах соседних регионах у каждого депутата на заседаниях стоит партийный флажок, и ни у кого не возникает вопросов.

В итоге в прения был вынужден вмешаться вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, который попросил депутатов проработать вопрос лучше и не спешить с решением.

"Может быть, лучше проработать вопрос. Зачем столько полемики на пустом месте", – возразил он. В итоге "единороссы" не стали спросить с вице-губернатором и исключили данный пункт из документа.

Впрочем, раздать какие-либо материалы, листовки или газеты на заседаниях депутатам уже не получится. Этот пункт остался в редакции документа. Спикер комитета Фуат Сайфитдинов посетовал, что писатели и журналисты раздают свои материалы депутатам на заседаниях. "Нужен же какой-то элементарный порядок при работе государственного органа", – пояснил он.

В заключение добавим, что причиной таких поправок мог послужить эпизод протеста против пенсионной реформы, когда депутаты от КПРФ пришли на заседание думы с протестными плакатами (на фото ниже), чем вызвали большой скандал и разбирательства на комиссии по этике.