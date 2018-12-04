04 Декабря 2018
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Общество Пермский край

В Прикамье охотников, которые спасли из леса двух детей, наградили педикюрными наборами

Два прикамских охотника из села Чуваки получили в награду за спасение детей педикюрные наборы, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, утром 25 ноября в правоохранительные органы сообщили о том, что в лесу Пермского района потерялись мальчики 10 и 13 лет. На поиск отправились сотрудники управления СК, районной администрации, полиции, МЧС. К ним присоединились волонтеры поисково-спасательных отрядов, охотники из числа местных жителей. Из-за обильного снегопада и темноты активно использовали снегоходы, автомобили высокой проходимости, квадрокоптеры, тепловизоры, световую башню и другую технику. Детей нашли в ночь на 26 ноября два охотника из села Чуваки. Их зовут одинаково – Геннадии Шадрины.

Власти решили отблагодарить спасителей. Их позвали на организованный правительством V Пермский краевой семейный форум, сообщает "КП-Пермь". На церемонии им вручили педикюрные наборы. Также в пакеты положили блокноты, ручки, по матрешке, шоколад, подставку из керамики и диск об одном из курортов, который охотники сперва приняли за путевки. 2 декабря они съездили в заксобрание, где мужчинам выписали по 10 тыс. руб.

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В Прикамье охотников, которые спасли из леса двух детей, наградили педикюрными наборами

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Теги: лес, потерялись дети, поиски, охотники



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Ранее 26.11.2018 11:19 Мск В Прикамье двое детей сутки бродили по лесу

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