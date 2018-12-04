Губернаторы тюменской "матрешки" улучшили позиции в рейтинге АПЭК. Помогли строители и финансисты

Губернаторы Тюменской области, Ямала и Югры улучшили позиции в ноябрьском рейтинге влияния глав субъектов, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Лучшую динамику продемонстрировал Александр Моор, который поднялся на пять строчек, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Тюменской области в ноябре оказался на 12 строчке рейтинга. Этому способствовало включение Тюменской области в число лучших регионов по качеству финансового управления рейтинга Минфина РФ. Кроме того, регион в рейтинге Центра финансовых инноваций и безналичной экономики "Сколково" лидирует по темпам внедрения цифровых технологий.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поднялся на с 19 на 17 место. Эксперты рейтинга отметили почти двукратное увеличение бюджета на строительство в Ямало-Ненецком округе - до 21,5 млрд руб.

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова по итогам ноября также попала в двадцатку сильнейших глав и закрепилась на 19 месте. Позиции губернатора улучшились после заявления о мерах по поддержке участников программы "Доступное жилье молодым", реализация которой ранее вызывала критику в адрес властей.