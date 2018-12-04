04 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

Врио главы Челябинска получил прокурорское представление за пожары на закрытой городской свалке

Прокуратура Челябинска потребовала от врио главы города Владимира Елистратова принять меры к обеспечению пожарной безопасности городской свалки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

С октября на территории свалки было зарегистрировано семь возгораний. Причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами, а также биохимические процессы.

При этом истек срок муниципального контракта на оказание услуг по обеспечению пожарной безопасности и ликвидации очагов возгорания отходов на территории свалки. Новый контракт будет заключен не раньше 17 декабря.

"В настоящее время управлением экологии и природопользования администрации города Челябинска не обеспечена пожарная безопасность городской свалки, на объекте отсутствует тяжелая техника, поливомоечная машина, не обеспечивается доставка воды для ликвидации возгораний", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

По итогам проверки Елистратову внесено представление об устранении выявленных нарушений.

По данным управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города, по состоянию на 7 часов на территории свалки действовало четыре очага тления мусора.

Накануне на объекте проводились работы по ликвидации ранее обнаруженных очагов тления мусора, проводилась отсыпка грунтом. В них принимали участие сотрудники МЧС, работники АО "Южуралмост", СК "Легион", ООО "СК Геострой" и ООО "Капитал Строй". Сегодня работы по ликвидации очагов тления будут продолжены.

Добавим, что с 1 декабря и до 19 часов 6 декабря в Челябинске объявлено предупреждение о возникновении НМУ первой степени.

Напомним, после закрытия городской свалки в сентябре, коммунальные отходы города-миллионника стали вывозить на полигон в Полетаево. На этой неделе общественники зафиксировали возгорания и на этом полигоне.

полигон ТКО в Полетаево, огонь, возгорания,(2018)|Фото: www.facebook.com/dmitry.zakarlyukin

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Врио главы Челябинска получил прокурорское представление за пожары на закрытой городской свалке

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Теги: свалка, рекультивация, полигон ТКО, полигон ТБО, мусор, пожар, прокуратура,



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