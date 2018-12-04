В Петербурге Стерлигов и его 16 подельников осуждены за хищения денег у банков

Суд в Петербурге вынес приговор 17 местным жителям. Их признали виновными в крупном хищении денег, а также в организации преступного сообщества и участии в нем.

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На скамье подсудимых оказались Илья Стерлигов (однофамилец известного российского бизнесмена), Петр Байдак и еще 15 человек. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, первые двое создали под своим руководством преступное сообщество и привлекли соучастников.

Как показало расследование, с 2012 по 2013 год злоумышленники совершили около 60 краж денежных средств со счетов, принадлежащих банкам. В результате кредитным учреждениям был нанесен материальный ущерб на общую сумму более 6 млн руб.

Суд вынес свой приговор: Стерлигову и Байдакову назначено по 15 лет лишения свободы каждому в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 700 тыс. руб. Что касается остальных подельников, им назначены различные как реальные, так и условные сроки.