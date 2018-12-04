04 Декабря 2018
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Политика За рубежом

Власти Франции пойдут на уступки "желтым жилетам": готовится "заморозка" налогов на топливо

Французский премьер-министр Эдуар Филипп намерен объявить мораторий на повышение налогов на топливо после протестов в стране. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство France-Presse.

Филипп должен выступить с заявлением 4 декабря на встрече с депутатами партии "Республика на марше", передает Regnum.

Акции протестов под названием "желтые жилеты" продолжаются по всей Франции с 17 ноября. Они переросли в масштабные митинги недовольных работой правительства: на улицах звучат призывы к отставке президента страны Эммануэля Макрона.

В первую очередь, протесты связаны с ростом цен на топливо. С 1 января цена бензина во Франции должна повыситься на 2,9 цента (2,3 руб.), дизтоплива на 6,5 цента (4,5 руб.). С начала года стоимость бензина увеличилась для французских потребителей на 7,5%, а дизельного топлива - на 15%.

Отметим, в России, по данным статистики, с начала 2018 года бензин подорожал на 9,3%, а дизель - на 14%. В июне из-за резкого роста цен на бензин Правительство РФ решило снизить акцизы и отказаться от второго повышения платежей в июле.

Однако в Счетной палате сообщили, что повышение акцизов на топливо в России с 1 января 2019 года может привести к новому резкому скачку розничных цен на бензин.

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Власти Франции пойдут на уступки "желтым жилетам": готовится "заморозка" налогов на топливо

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Теги: франция, акции протестов, желтые жилеты, топливо



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