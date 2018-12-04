Не смотрел, но осуждаю: Мединского возмутили "Фантастические твари" и тотальная монополия Голливуда

Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал идею о введении ограничения на прокат американских фильмов в России. Некоторые из них его возмутили.

Ранее с таким предложением выступил режиссер и глава "Мосфильма" Карен Шахназаров. Комментируя ситуацию, Мединский напомнил, что последняя инициатива Министерства культуры об отведении 35%-ной квоты на показ одного фильма в день в кинотеатре не нашла поддержки у Правительства. Он привел пример, что зарубежная лента "Фантастические твари" занимала в отдельные дни в ноябрьском прокате свыше 70%.

Министр уточнил, что данный фильм он даже не смотрел - по его словам, это "детское кино". Его возмутило, что свыше двух третей сеансов отдавалось одному фильму.

"Что это, как не тотальная монополия голливудских прокатчиков, которые диктуют свои условия киносетям и кинотеатрам?" - цитирует Мединского "Интерфакс".

Напомним, ранее Владимир Мединский заявлял, что фильм "Собибор" Константина Хабенского вряд ли получит "Оскар" в существующих политических условиях.