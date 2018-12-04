"Превышенцы" "Югры" набрали кворум для проведения собрания по референдуму о статусе ЦБ

"Превышенцы" банка "Югра" набрали кворум для проведения в Тюмени организационного собрания о статусе Центробанка. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил лидер Союза вкладчиков России Николай Николаев.

Он заявил, что готовность принять участие в собрании выразили больше 100 человек. Однако точная дата, когда это собрание состоится, пока неизвестно. Не исключено, что оно пройдет после Нового года.

"Сейчас у нас суды, 10 и 13 декабря. После них будем думать, в каком виде дальше все продолжать. Но кворум собран. Надо будет подготовить документы, потом разобраться более детально в технических нюансов того, как это дело организуется, и что будет после собрания", - сообщил лидер вкладчиков.

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого ЦБ ввел в организацию временную администрацию, затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства банка "Югра" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. - деньги "превышенцев" - физлиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.