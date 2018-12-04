04 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге МЧС не может проверять торговые центры вне плана

Внеплановые проверки торговых центров на предмет пожарной безопасности возможны только при поступлении заявлений граждан, а МЧС такую инициативу проявлять не позволяет федеральное законодательство, охраняющее права малого и среднего предпринимательства, передает корреспондент Накануне.RU.

Этот вывод был сделан депутатами думы Екатеринбурга в ходе на совместного заседания комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и также комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности. Члены комиссий провели совместно с прокуратурой и МЧС проверки пожаробезопасности в крупных торговых центров областной столицы: "Алатырь", "Баку Плаза", "Марс", "Гринвич" и "Пассаж".

Представители Главного управления МЧС РФ по Свердловской области констатировали, что их ведомство может проверять потенциально опасные объекты лишь в рамках утвержденных планов, а проводить спонтанные инспекции запрещает федеральный законодатель, стоящий на стороне малых и средних предпринимателей: все вышеназванные ТЦ юридически относятся  именно к этой категории  бизнеса, и проводить по ним проверки пожарные должны не чаще одного раза в три года.

Напомним, что такая инициатива Правительства во главе с Дмитрием Медведевым, который призывал власть "не кошмарить бизнес", обернулась трагедиями в ТРЦ "Зимняя вишня" и "Хромая лошадь".

По признанию сотрудников МЧС, они имеют право проверять ТЦ чаще, чем раз в три года, по заявлениям граждан или с подачи органов прокуратуры. Депутаты гордумы, со своей стороны, обещали инициировать такие внеплановые рейды.

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В Екатеринбурге МЧС не может проверять торговые центры вне плана

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Теги: проверка, пожарная безопасность, торговый центр, зимняя вишня



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