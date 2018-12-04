04 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

Екатеринбуржец отправится в тюрьму за фиктивную прописку мигрантов в своей квартире

В Екатеринбурге вынесли приговор владельцу "резиновой квартиры", который прописал в своем жилище 22 мигранта. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 40-летний Евгений Жуков осужден на полгода колонии строгого режима.
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В суде установили, что в период с июля по август 2018 года Жуков, который прописан в жилом доме на Сортировке, предоставил в компетентные органы соответствующие документы о прибытии иностранных граждан.

Таким образом, екатеринбуржец фиктивно прописал в своей квартире 22 гражданина ближнего зарубежья, которые фактически там не жили. От каждого мигранта мужчина получал денежное вознаграждение – общая сумма составила 4,2 тыс. руб.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном, а свои действия он аргументировал тяжелым материальным положением и возможностью дополнительного заработка.

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Екатеринбуржец отправится в тюрьму за фиктивную прописку мигрантов в своей квартире

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Теги: резиновая квартира, прописка, постановка на учет, мигранты, приговор



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