ВДВ получат новый "истребитель танков"

Испытания самоходной противотанковой пушки 2С25М "Спрут-СДМ1" пройдут в начале 2019 году - перед принятием ее на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства обороны России, испытания состоятся сразу на нескольких полигонах.

Боевая машина получит новую броню, усовершенствованный двигатель и систему управления огнем, а также прицельное оборудование с улучшенными характеристиками.

Ранее командующий ВДВ генерал Владимир Шаманов неоднократно подчеркивал, что перевооружение подведомственных ему войск идет опережающими темпами: к 2020 году количество современных образцов вооружений и военной техники в ВДВ превысит 80%.