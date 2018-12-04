04 Декабря 2018
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Экономика Свердловская область

Свердловские депутаты приняли проект бюджета на 2019 год и плановый период с дефицитом

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли проект областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г. во втором чтении. По словам главы бюджетного комитета ЗакСО Владимира Терешкова, было проведено четыре больших заседания, а семь рабочих групп решали проблемные вопросы на тему бюджета, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"За" проект проголосовал 41 депутат, трое из них решили не поддерживать проект бюджета. Ещё один человек воздержатся от голосования.

В результате комитет согласился с балансировкой, которая была предложена. Доходы в 2019 году составят 250 млрд руб., а расходы - 257 млрд руб. при плановом дефиците в 7,7 млрд руб. Терешков отметил, что при этом удалось снизить предельный размер государственного долга. Из федерального бюджета на дополнительные программы получен 21 млрд руб.

Также был принят ряд поправок. Например, 53 млн руб. выделят на оборудование спортивных площадок в регионе, 60 млн уйдут на реконструкцию клуба "Темп" в Ревде.

Не все поправки были приняты. Например, депутата ЗакСО Вячеслава Вегнера не поддержали коллеги. Во-первых, он предложил не выделять деньги на проектирование нового корпуса филармонии.

"У нас возник конфликт, только сейчас начались переговоры по обмену квартир. Может быть, с этого и надо было начинать? Принято волевое решение и всё. Почему бы нам не сделать на Ботанике этот зал филармонии? Почему всех тянет в центр?", - заявил он.

Во-вторых, депутат вспомнил и про строительство ледовой арены на месте снесённой екатеринбургской телебашни.

"Есть якорный инвестор, который придёт и всё построит, а сегодня у нас в проекте бюджета предусмотрено 330 млн руб. на строительство. А почему? Было объяснение на инфраструктуру вокруг арены", - добавил Вегнер.

Также досталось и департаменту молодёжной политики за проведение мероприятия для одарённых детей - "Золотое сечение". Он считает, что ведомство неверно отбирало детей.

"Если вы зайдёте на сайт департамента, то можно увидеть, что достаточно подать заявку, а они её отбирают. К сожалею, в последнее время, кажется, что мы падаем в яму непрофессионализма. Если взять опыт СУНЦа, посмотрите, сколько там детей, которые набирают по 100, 300 баллов, сколько победителей тех или иных олимпиад.Что у нас сделал департамент молодёжной политики в этом плане? Ничего. Считаю, что этим должны заниматься представители министерства образования", - прокомментировал поправку он.

В результате проект был одобрен во втором и третьем чтении.

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Свердловские депутаты приняли проект бюджета на 2019 год и плановый период с дефицитом

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Теги: бюджет, свердловская область, заксо



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