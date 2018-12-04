В думе югорского муниципалитета главным по противодействию коррупции назначили чиновника мэрии

В думе сельского поселения Леуши Кондинского района Югры председателем комиссии по противодействию коррупции выбрали Игоря Зуева – депутата районного парламента и консультанта администрации муниципалитета. Депутат местного парламента Леонард Насибуллин пожаловался прокурору автономного округа Евгению Ботвинкину на возможный конфликт интересов при принятии такого решения, передает корреспондент Накануне.RU.

В обращении прокурору говорится, что 26 ноября дума сельского поселения Леуши приняла положение о комиссии по противодействию коррупции и утвердила ее состав.

"Председателем комиссии был утвержден Зуев Игорь Георгиевич, который в то же время является депутатом думы Кондинского района и консультантом администрации сельского поселения Леуши. Дума и администрация являются представительной и исполнительной властью. В данном случае Зуев работает одновременно и в думе, и в администрации, и как председатель комиссии по противодействию коррупции. Считаю это конфликтом интересов. Как депутат и председатель думы, работая на зарплате в администрации, в прямом подчинении главы администрации, он может войти в преступный сговор и своими действиями нанести ущерб интересам поселения и жителей", - рассказал Насибуллин прокурору.

Депутат напомнил, что конфликт интересов возникает, когда личная заинтересованность должностного лица влияет на объективное исполнение им служебных обязанностей.

По словам Насибуллина, в прошлом году Зуев работал директором муниципального учреждения "Административно-хозяйственная служба" сельского поселения Леуши, но затем срочно перешел на другую должность консультанта в поселковой администрации.

Насибуллин не исключает, что администрация специально создавала новые ставки для трудоустройства Зуева. Также депутат отмечает, что на сайте органов власти Кондинского района нет информации о работнике Игоре Зуеве.

У депутата возникли подозрения в непрозрачности назначения состава комиссии. По словам Насибуллина, думе якобы не представили документов о том, что социальный педагог Леушинской средней школы Яна Мельникова и председатель общественного совета сельского поселения Леуши Галина Южакова имеют право войти в антикоррупционную комиссию.

Леонард Насибуллин попросил Евгения Ботвинкина проверить основания для отзыва главы поселения Леуши Павла Злыгостева и возможные факты нарушения законодательства при утверждении состава антикоррупционной комиссии.