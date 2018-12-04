04 Декабря 2018
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В Екатеринбурге могут исчезнуть объекты для передачи в аренду предпринимателям

Через 10 лет в Екатеринбурге не останется муниципальной собственности для передачи в аренду предпринимателям, передает корреспондент Накануне.RU

Такой вывод сегодня сделали депутаты комиссии думы Екатеринбурга по муниципальной собственности, оценивая динамику поступления неналоговых доходов в муниципальный бюджет.

По информации и.о. начальника департамента финансов администрации города Анны Турунцевой, каждый год доходы от использования казенного имущества снижаются. Например, в 2018 г. при плане 2,97 млрд руб. в бюджет поступит около 2,86 млрд, а в 2019 г. ожидаемые поступления снизятся до 2,79 млрд руб. Основная причина отрицательной динамики - падение дохода от аренды.

С одной стороны, это связано с тем, что предприниматели не желают рассматривать предлагаемые варианты, например, подвальные помещения или цокольные этажи. Но, по мнению председателя комиссии по муниципальной собственности Михаила Вечкензина, главная причина снижения связана с преимущественным правом бизнесменов, получивших городское имущество в аренду, приватизировать его в течение двух лет.

"Мы не можем нарушать федеральный закон "О приватизации", в котором четко прописано: если предприниматели - средний и малый бизнес - арендуют помещение, то через два года у них есть преференция на выкуп этого помещения с последующей рассрочкой на семь лет", - пояснил корреспонденту Накануне.RU депутат, отметив, что каждый год арендуемое имущество выкупается все активнее.

По его словам, если существующая динамика приватизации сохранится, то лет через 10 из городского бюджета придется полностью исключить такую статью, как доходы от аренды муниципального имущества.

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В Екатеринбурге могут исчезнуть объекты для передачи в аренду предпринимателям

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Теги: аренда, муниципальная собственность, предприниматели, Михаил Вечкензин, Анна Турунцева



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