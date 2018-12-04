Первый кубковый матч "Спартака" и "Урала" рассудит арбитр из Петербурга

Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров и инспектора на первый матч 1/4 финала Кубка России между московским "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом".

Как сообщили Накануне.RU в РФС, встречу рассудит Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут Дмитрий Березнев из Ростова-на-Дону и Алексей Стипиди из Краснодара. Резервным арбитром назначен Алексей Сухой (Люберцы), инспектором матча - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

Напомним, первый кубковый матч между "Уралом" и "Спартаком" состоится вечером 5 декабря в Москве. Ответная встреча пройдет в следующем году в Екатеринбурге.

Ранее стало известно, что уральцы будут готовиться к игре в Краснодаре.