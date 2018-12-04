Жилой дом в Челябинске атаковали стаи крыс

Жилой многоквартирный дом в Челябинске атаковали стаи крыс. Жители боятся, что они начнут нападать на маленьких детей.

Грызуны поселились в доме №70 на улице 3 Интернационала, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В дело вмешалась прокуратура. Надзорное ведомство установило, что управкомпания "Ремжилзаказчик Советского района" ненадлежащим образом исполняет свои обязанности.

Прокуратура после проведенной проверки внесла представление об устранении нарушений закона - теперь крыс обязаны вывести.