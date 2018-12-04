04 Декабря 2018
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Роспотребнадзор выявил более 150 тонн некачественной мясной продукции

Роспотребнадзор забраковал за девять месяцев текущего года более 150 тонн мясной продукции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Продукция не соответствовала установленным требованиям. Для сравнения в 2017 году этот показатель составлял 44 т.

"Доля мясных продуктов, не соответствующих гигиеническим требованиям по содержанию антибиотиков, за девять месяцев 2018 г. составила 0,28% (2017 г. - 0,21%)", - отмечается в сообщении.

Физико-химические показатели (показатели пищевой ценности, массовая доля сухих веществ, содержание соли и другие) были нарушены в 2,26% мясной продукции.

Всего за этот период было исследовано около 110 тыс. проб мясной продукции 

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Роспотребнадзор выявил более 150 тонн некачественной мясной продукции

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Теги: Роспотребнадзор, мясная продукция, качество



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