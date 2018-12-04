"Увозят все в Китай, а нам оттуда досочки шлют по дорогой цене". В Бурятии - несанкционированный митинг у здания парламента В Улан-Уде прошел митинг против вхождения в ДФО и вырубки леса на берегу Байкала. Как сообщают активисты в соцсетях, рано утром несколько горожан без санкции собрались у здания Народного Хурала.



Активисты заявили, что они требуют полного запрета вырубки лесов на берегах Байкала и против перехода Бурятии из Сибирского федерального округа в Дальневосточный.

Собравшиеся запустили прямую трансляцию в соцсети.

"Увозят все в Китай, а нам оттуда досочки шлют по дорогой цене", - заявляют активисты.

Вскоре на место несанкционированного митинга прибыли сотрудники полиции. Они ненадолго задержали активиста Эрдема Гомбоева, который вел трансляцию, а затем отпустили его. Как сообщает издание "Тайга.Инфо", к протестующим вышел пресс-секретарь главы Бурятии Алексея Цыденова Алексей Фишев. Он заявил, что организовал для митингующих встречу. Участники, на момент публикации, собрались в зале одного из административных зданий Улан-Удэ. Телеграм-канал "Старая площадь" и вовсе сообщил, что активисты здание захватили, однако это вряд ли соответствует действительности.

"В Бурятии проходят стихийные митинги, прорыв граждан в здание парламента, аресты, задержания, штрафы. Народ против вхождения в ДФО. Кажется, наступают бурятские бунты", - пишет телеграм-канал "Старая площадь".

"Протестующие ворвались в здание Хурала, их сдерживает пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев. Обещает им встречу с Алексеем Цыденовым. Те кричат, что их не считают за людей и смешивают с грязью", - пишет в своем телеграм-канале иркутское издание Бабр.

Однако, судя по видеотрансляции, в здании протестующие в спокойном режиме продолжили общение с чиновниками.

Позже телеграм-канал Ньюбур, который с самого начала транслировал акцию и выкладывал фотографии с мест событий, обличил коллег в нагнетании истерии.

"4 декабря в Улан-Удэ у здания Народного Хурала Бурятии прошел заурядный несанкционированный митинг, который оказался обычной подставой. Однако в некоторых интернет-ресурсах и телеграм-каналах он вызвал нездоровый ажиотаж и настоящий поток дезинформации, то бишь вранья обыкновенного. Но никого не винтили, и, кстати, в здание Хурала никто не врывался. Никаких протоколов не оформляли. Только двум-трем гражданам, явно хамившим представителям правоохранительных сил, вручили повестки для проведения беседы в отделении полиции", - сообщает Ньюбур.

"Массового недовольства в Бурятии нет - скорее всего возникло недопонимание, но сейчас народу разъяснят, что присоединение к ДФО даст дополнительные финансы в бюджет республики, и люди успокоятся. В любом случае, Бурятия - это не тот регион, который славится бунтарским духом, люди здесь спокойные и лояльные начальству. Были силы, которые попытались раскачать обстановку, но такие попытки в Бурятии заведомо обречены на неуспех", - прокомментировал Накануне.RU выступления в Бурятии политолог Николай Миронов.

Отметим, что ранее президент РФ Владимир Путин своим указом "перевел" Бурятию и Забайкалье из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО). Жители Бурятии собрали более 11 тыс. подписей под двумя петициями и передали их властям.