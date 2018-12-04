В Омске из-за пожара в подвале больницы эвакуировано более 300 человек

Более 300 человек эвакуировались из больницы в Омске из-за пожара в подвальном помещении.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, сегодня в 10:37 поступило сообщение о ЧП в Кировском округе города.

Самостоятельно эвакуировались 324 человека. Пожарные спасли еще троих. Пожар был ликвидирован в 11:54.

В ноябре из больницы в Первоуральске пришлось в срочном порядке эвакуировать сотрудников и пациентов. Из-за замыкания проводки сработала пожарная сигнализация. Всего было выведено 70 человек.