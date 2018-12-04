Министерство ЖКХ Прикамья может пересмотреть параметры "мусорной реформы" из-за протеста жителей

Министерство ЖКХ Пермского края готово пересмотреть территориальную схему обращения с отходами, согласно которой с 2019 г. мусор из шести районов Прикамья будет складировать на полигоне Чернушки. После недовольства жителей и руководства муниципалитета на переговоры в Чернушинский район приехал краевой министр Александр Шицын, а также представители регионального оператора, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители района, напомним, собирают подписи против складирования на переполненном полигоне ТКО с южных районов. 8,5 тыс. подписей в пятницу были направлены в приемную губернатора Пермского края, сообщил заместитель председателя Молодёжного парламента Чернушинского муниципального района Пермского края Алексей Елисеев. Один из инициаторов сбора подписей присутствовал на встрече с краевыми чиновниками.

На ней представители района предложили перенаправить мусор в Октябрьский район, по документам остаточная мощность полигона в поселке Сарс составляет более 300 тыс. т. При этом туда ввозят мусор лишь два района - Октябрьский и Уинский. Полигон Чернушки на сегодняшний день уже исчерпал свою проектную мощность и должен был закрыться в 2017 г. По словам чиновников, оперативно переориентировать потоки мусора на Октябрьский район не получится - не все очереди полигона введены в эксплуатацию и сделать это до января 2019 г. не удастся.

"Мы не пришли к соглашению. Все, что мы слышим: "потерпите, мы повозим к вам, а потом найдем дополнительные мощности". Нам сказали, что другого выхода нет и предложили выходить на корректировку территориальной схемы. Самый короткий срок корректировки - полтора месяца, но мы понимаем, что уложиться в эти сроки нереально", - говорит Елисеев.

Жители уверены. что мощности можно найти в других районах, они ждут реакции администрации губернатора на свое обращение и продолжают собирать подписи. Между тем в депутатском корпусе обсуждают более радикальное решение: до конца года инициировать процедуру закрытия полигона. Помочь в этом может природоохранная прокуратура, у которой уже были претензии к полигону. Если принять такое решение, то у края не останется другой альтернативы, кроме как экстренно менять схему и тогда Прикамье может не успеть закончить работы к моменту старта "мусорной реформы". Но жителей Чернушки беспокоит не это, а собственное здоровье.

"Если складировать мусор на наш еле дышащий полигон в предлагаемых объемах, мы получим гору мусора, которая будет гнить, выделять свалочный газ, который никто не сможет контролировать. Начнут выделяться токсичные фильтраты, так как система дренажа не действует они попадут в почву, грунтовые воды и в скважины к жителям. В Волоколамске, где свалочным газом отравились 74 ребенка, расстояние от жилых домов было больше, чем у нас. Рано или поздно эти проблемы начнутся", - опасается Елисеев.