Отменены результаты скандального аукциона на возведение больницы-долгостроя в Нижневартовске

Отменены результаты аукциона на строительство больницы в Нижневартовске: сначала он признан несостоявшимся, позже отменен протокол рассмотрения второй части заявок. Предстоит новое изучение, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно документам на сайте Госзакупок, были рассмотрены вторые части заявок компаний "Версо-монолит" и "УС-200". Из-за того, что комиссия признала законной только одну часть заявки, электронный аукцион признан несостоявшимся. Протокол об этом опубликован 23 ноября. 27 ноября управляющая строительная компания "Сибиряк" пожаловалась на это в Федеральную антимонопольную службу.

В документе говорится, что признание заявки компании "УС-200" соответствующей аукциону является незаконным: вторая часть заявки участника не соответствует требованиям закона о контрактной системе и аукционной документации.

"При рассмотрении жалобы компании "Версо-Монолит" комиссия ФАС выяснила, что документы, подтверждающие опыт выполнения соответствующих работ компанией "УС-200", не представлены. Это не позволяет сделать вывод о наличии у победителя опыта подобного строительства", - говорится в жалобе.

"Сибиряк" отмечает, что после повторного рассмотрения вторых частей заявок комиссия без учета решения ФАС признала заявку "УС-200" соответствующей требованиям, что нарушает предписание антимонопольщиков. У аукционной комиссии не было законных оснований признать заявку компании соответствующей требованиям.

"В случае отклонения заявки "УС-200" и признания торгов несостоявшимися, "Сибиряк" как крупная региональная строительная компания, имеющая огромный опыт по строительству крупных объектов, получила бы возможность участия в повторных торгах. Просим рассмотреть нашу жалобу и выдать комиссии по осуществлению закупок предписание отменить протокол подведения итогов электронного аукциона", - резюмируют в компании.

В итоге ФАС своим решением отменила протокол, потребовала назначить новую дату рассмотрения вторых частей заявок.

Напомним, ранее стало известно, что контракт стоимостью 7 млрд руб. на достройку больницы могут подписать с московской компанией "УС-200". По оказавшейся в распоряжении Накануне.RU информации, строительная компания "УС-200" имеет большие проблемы и крупные долги перед налоговой службой. В исполнительном листе под номером 2546176/18/77043-ИП (статус "открыт" — 11 ноября 2018 г.) числится непогашенный остаток на сумму в 294,7 млн руб. за неуплату налогов и сборов, включая пени. Кроме этого, вся доля гендиректора компании (а это, напомним, 100%), как стало известно, находится под обременением в виде залога до апреля 2023 г. у ПАО "Сбербанк России".

"По конкурсу идет работа комиссии. Победитель аукциона не определен, госконтракт на выполнение работ не заключен. Следовательно, компания "УС-200" не является подрядчиком, возводящим больницу в Нижневартовске", - заявили тогда Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.