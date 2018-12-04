04 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

Член СПЧ заявил об издевательствах над осужденным экс-сенатором Цыбко

Член совета по правам человека при президенте России Андрей Бабушкин заявил о грубых нарушениях прав человека в отношении экс-сенатора Константина Цыбко, отбывающего наказание в исправительной колонии № 11 Кировской области. Правозащитник направил обращение к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, в котором просит омбудсмена взять ситуацию на контроль и принять меры к прекращению издевательств, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Цыбко приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн руб. за взятки. Сейчас он содержится в ФКУ ИК №11 УФСИН России по Кировской области.

Бабушкин отмечает ухудшение состояния здоровья Цыбко: падение веса, онемение конечностей, возникновение дефектов речи, ухудшение зрения, головные боли, которые носят постоянный характер.

"При поступлении Цыбко в ИК № 11, он стал настаивать на розыске его медицинских документов. Вскоре после этого Цыбко было объявлено взыскание за то, что он якобы не поздоровался с сотрудником Медведевым, в связи с чем на Цыбко было наложено взыскание. Пояснения Цыбко о том, что он поздоровался, но негромко были проигнорированы. В октябре 2018 года Цыбко шел в поликлинику, из-за головокружения он упал, разбил голову, продолжил идти в поликлинику. Однако, увидев Цыбко, заместитель начальника колонии Вальтер, игнорируя его объяснения о том, что он идет в поликлинику, так как ему плохо, выхватил у другого осужденного метлу, и потребовал от Цыбко мести территорию двора. За попытку Цыбко объяснить Вальтеру почему он не может это делать, Цыбко поместили в штрафной изолятор на 7 суток. Также в октябре 2018 года Цыбко вошел в комнату, в которой находилось 5 сотрудников, и поздоровался не с каждым из них, а со всеми вместе. В связи с данным "нарушением" Цыбко был помещен в строгие условия содержания", - говорится в обращении.

После этого экс-сенатор объявил голодовку, которая с перерывами продолжалась, по словам члена СПЧ, 42 дня. В результате вес Цыбко с 80 кг снизился до 59 кг.

Также бывшему сенатору якобы отказали в обучении в ПТУ по специальности машинист котельной установки и электрик, а в ноябре 2018 года к Цыбко не пустили адвоката из Москвы.

При этом Андрей Бабушкин указал, что после выхода из отпуска начальника колонии "придирки к Цыбко прекратились", но ранее допущенные нарушения не были устранены.

В связи с этим он просит Татьяну Москалькову принять меры к прекращению издевательства над Цыбко и организовать посещение бывшего сенатора уполномоченным по правам человека Кировской области.

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Член СПЧ заявил об издевательствах над осужденным экс-сенатором Цыбко

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Теги: Константин Цыбко, взятка, приговор. колония, СПЧ, Андрей Бабушкин,



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