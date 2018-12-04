В Тюмени на пешеходном переходе у школы автобус сбил двух подростков

На одном из пешеходных переходов Тюмени автобус сбил двух подростков, сообщила Накануне.RU глава отдела пропаганды областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

3 декабря на улице Московский тракт, 39 на регулируемом пешеходном переходе возле школы автобус "Дэу", ехавший по маршруту №39, сбил 12- и 16-летних брата и сестру.

Предварительно, водитель ехал на запрещающий сигнал светофора. Дети получили травмы, но не госпитализированы. Обстоятельства выясняются.