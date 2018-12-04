МУПы Екатеринбурга "Спецавтобаза" и "Золушка" готовят к приватизации

04 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Свердловская область

МУПы Екатеринбурга "Спецавтобаза" и "Золушка" готовят к приватизации

В план приватизации муниципального имущества Екатеринбурга на 2019 год попали пять МУПов, которые в течение следующего года предстоит перевести в форму обществ с ограниченной ответственностью (ООО), а затем передать в частные руки, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Об этом сегодня шла речь на заседании комиссии думы Екатеринбурга по муниципальной собственности. В плане приватизации - муниципальные унитарные предприятия "Спецавтобаза", "Уралбиомед", база "Екатеринбургобщепит", "Торговый дом "Железнодорожный" и школьно-базовая столовая "Золушка".

Как пояснил Накануне.RU председатель комиссии Михаил Вечкензин, приватизация МУПов пройдет в два этапа. На первом (в 2019 году) их преобразуют в ООО или ЗАО, а на втором (2020-2021 годы) выставят на торги.

"Но все решения по предприятиям пойдут через городскую думу", - уточнил депутат.

Таким образом, в следующем году бюджет города не получит дополнительных доходов от продажи МУПов, поскольку даже со сменой формы собственности эти предприятия будут на 100% принадлежать муниципалитету. В дальнейшем, если кому-то из бизнесменов станет интересно выкупить долю или все 100%, то вопрос, сколько получит бюджет, зависит от торгов.

Депутат Дмитрий Сергин в ходе заседания обратился к представителям администрации города с просьбой заранее предоставить думе, какие именно объекты и земельные участки принадлежат вышеназванным МУПам, чтобы оценить ожидаемый доход от их приватизации.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

МУПы Екатеринбурга "Спецавтобаза" и "Золушка" готовят к приватизации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Екатеринбург, приватизация, МУП



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2642

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети