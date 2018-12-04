МУПы Екатеринбурга "Спецавтобаза" и "Золушка" готовят к приватизации

В план приватизации муниципального имущества Екатеринбурга на 2019 год попали пять МУПов, которые в течение следующего года предстоит перевести в форму обществ с ограниченной ответственностью (ООО), а затем передать в частные руки, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сегодня шла речь на заседании комиссии думы Екатеринбурга по муниципальной собственности. В плане приватизации - муниципальные унитарные предприятия "Спецавтобаза", "Уралбиомед", база "Екатеринбургобщепит", "Торговый дом "Железнодорожный" и школьно-базовая столовая "Золушка".

Как пояснил Накануне.RU председатель комиссии Михаил Вечкензин, приватизация МУПов пройдет в два этапа. На первом (в 2019 году) их преобразуют в ООО или ЗАО, а на втором (2020-2021 годы) выставят на торги.

"Но все решения по предприятиям пойдут через городскую думу", - уточнил депутат.

Таким образом, в следующем году бюджет города не получит дополнительных доходов от продажи МУПов, поскольку даже со сменой формы собственности эти предприятия будут на 100% принадлежать муниципалитету. В дальнейшем, если кому-то из бизнесменов станет интересно выкупить долю или все 100%, то вопрос, сколько получит бюджет, зависит от торгов.

Депутат Дмитрий Сергин в ходе заседания обратился к представителям администрации города с просьбой заранее предоставить думе, какие именно объекты и земельные участки принадлежат вышеназванным МУПам, чтобы оценить ожидаемый доход от их приватизации.