Житель Москвы украл из магазина бутылку коньяка и 17 плиток шоколада

В Москве мужчина похитил бутылку коньяка и шоколад, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел вечером 2 декабря в магазине на улице Валовая, дом 8/18.

Москвич похитил 17 пачек шоколада и бутылку коньяка на общую сумму около 8,5 тыс. руб. В настоящее время злоумышленник задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о краже.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Москве задержали неизвестного, похитившего коллекцию старинных фотоаппаратов.