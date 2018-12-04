Роскосмос заявил об информационной атаке на корпорацию

В "Роскосмосе" заявили, что госкорпорация подверглась информационной атаке с целью помешать стране вернуть лидерство в космосе.

Руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко считает, что госкорпорации создают образ самого большого должника в отрасли, чтобы лишить финансовой поддержки.

И это происходит в то время, когда отрасль начала работать над созданием ракетного, двигателестроительного и приборостроительного индустриальных холдингов, отметил он. Об этом передает Regnum.

Напомним, в Генпрокуратуре рассказали о возбуждении 16 уголовных дел в отношении деятельности госкорпорации "Роскосмос".

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что "Роскосмос" является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений - более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за прошлый год, относились к деятельности "Роскосмоса". В корпорации пообещали сделать выводы по результатам проверки.