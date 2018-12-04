04 Декабря 2018
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В Тюмени завершился VI Открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia

VI Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) завершился в Тюмени. Победители чемпионата могут принятьучастие в отборочных соревнованиях и претендовать на выход в национальный финал, который пройдет в 2019 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Примечательностью нынешнего чемпионата стало то, что в "Поварском деле" все награды забрали мужчины, а в "Производстве мебели" одной из лучших стала девушка - Анастасия Игишева. Она завоевала серебро и разбавила мужскую компанию на пьедестале почета.

Торжественная церемония завершения чемпионата прошла в ДК "Нефтяник", на сцене которого развернулось настоящее шоу. Перед собравшимися выступили танцевальные коллективы, певцы и музыканты, барабанщики. Главными звездами торжественного мероприятия, конечно, стали победители и призеры чемпионата.

Напомним, в этом году соревнования проходили в трех возрастных категориях. Помимо основного состава и юниоров, за награды чемпионата боролись профессионалы в возрасте 50+. Они были представлены в трех компетенциях, вошедших в линейку "Навыки мудрых": "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Медицинский и социальный уход" и "Дошкольное воспитание".

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В Тюмени завершился VI Открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia

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Теги: Александр Моор, VI Открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia, молодые профессионалы



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Ранее 29.11.2018 15:50 Мск В Тюмени стартовал VI Открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia

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