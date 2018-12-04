Первая ледовая переправа на Среднем Урале открылась на реке Сосьва

На Среднем Урале открыта первая ледовая переправа. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, она открылась на реке Сосьва в Серовском районе.

Данная переправа обеспечивает сообщение между деревней Магина и Серовом. Толщина льда на ней составляет 45 см, а грузоподъемность - до пяти тонн.

Стоит отметить, что в зимний период на водоемах Свердловской области планируется открытие еще 13 ледовых переправ. Они будут работать в Гаринском, Таборинском, Серовском и Слободо-Туринском районах на реках Сосьва, Тавда, Пелым и Тура.

Напомним, все ледовые переправы на Среднем Урале были закрыты в середине апреля этого года.