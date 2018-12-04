04 Декабря 2018
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Общество За рубежом

Сын Александра Лебедева и Элтон Джон вместе сдали анализы на ВИЧ

Певец Элтон Джон (71) и сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений (38) сдали экспресс-анализ на ВИЧ. Таким образом фонд Джона совместно с газетами The Evening Standard и The Independent (принадлежат Лебедеву) запустил кампанию по сбору средств на финансирование тестирования на ВИЧ. Фото с Евгением и тестами в руках опубликовал на своей странице в Instagram Элтон.

Евгений Лебедев провел большую часть своей жизни в Великобритании. Когда его отец, Александр, устроился на работу в советское посольство в Лондоне и семья переехала, Евгению было восемь и он пошел в городскую школу. Лебедев-младший получил британское подданство в октябре 2010 года.

Помимо СМИ сфера интересов Лебедева распространяется на потребительский рынок: ресторан японской кухни Sake no Hana на улице Сент-Джеймс в Лондоне спроектированный Кэнго Кума, и бутик-отель Palazzo Terra Nova в Умбрии, Италия. Его имя также связывают с рестораном Hush в Мейфэре, называют совладельцем, наряду с Иэном Маккелленом и Шоном Матиасом, легендарного паба The Grapes в Лондоне.

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Сын Александра Лебедева и Элтон Джон вместе сдали анализы на ВИЧ

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Теги: евгений лебедев, элтон джон, тест на вич



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