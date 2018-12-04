Свердловским резидентам кластера "Гора Белая" предоставят налоговые льготы

В Свердловской области резиденты кластера "Гора Белая" с 2019 года могут рассчитывать на налоговые льготы. Депутаты ЗакСО поддержали пакет предложений регионального кабмина о совершенствовании отдельных норм по налогу на имущество организаций и установление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона, сейчас идёт активная работа по созданию кластера, центром которого станет горнолыжный комплекс "Гора Белая" под Нижним Тагилом.

С этой целью подготовили пакет изменений в региональном законодательстве по предоставлению льготных условий налогообложения для организаций, которые инвестируют в туристические проекты.

"Законопроекты предусматривают для резидентов кластера десятилетний льготный период налогообложения по налогу на имущество организаций, а также возможность применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. По предварительной оценке, резидентами кластера планируется реализовать инвестиции в объеме 8 млрд руб., создать порядка 2,5 тыс. рабочих мест за 10 лет", - уточнил министр экономики и территориального развития региона Александр Ковальчик.

Вступление в силу указанных изменений предусмотрено с 1 января 2019 года.