Петербург в третий раз признан лучшим в мире направлением для культурного туризма

Санкт- Петербург третий год подряд завоевал звание лидирующего культурного направления мира. Об этом сообщается на сайте городского комитета по развитию туризма.

Церемония вручения самой престижной туристской премии планеты – World Travel Awards – прошла 1 декабря в Лиссабоне.

В борьбе за это звание Петербург обошел Париж, Лондон, Рим, Венецию, Сидней, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Пекин и Кито.

Ранее Санкт-Петербург стал самым добрым городом России. Сервис Tvil.ru провел опрос среди туристов в социальных сетях. Было отмечено, что в северной столице самые вежливые и радушные владельцы жилья для туристов.

В 2017 году Санкт-Петербург возглавил рейтинг культурных городов России.