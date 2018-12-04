Депутаты Ямала приняли отчет губернатора
Парламентарии Ямала на внеочередном заседании поддержали отчет губернатора Дмитрия Артюхова, передает корреспондент Накануне.RU.
Отметим, в своем послании глава арктического региона анонсировал оптимизацию чиновников, потому что "корень многих неудач – в неумении чиновников напрямую говорить с людьми". Также Артюхов заявил о том, что ипотеку можно будет взять под 5,5%, о запуске третьей очереди завода "Ямал СПГ", дате начала строительства моста через реку Пур, продление программы регионального маткапитала.
Депутаты проголосовали за принятие доклада.