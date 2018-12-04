04 Декабря 2018
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Жители Пермского края начали борьбу за выход в полуфинал на конкурсе "Лидеры России"

За выход в полуфинал конкурса управленцев "Лидеры России" борются около 250 жителей Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Стартовал третий, заключительный блок тестирования. Всего участниками этого блока стали 15 тыс. 46 человек. По словам проректора РАНХиГС, гендиректора АНО "Россия — страна возможностей", руководителя конкурса Алексея Комиссарова, тест направлен на выявление ключевых навыков и деловых качеств, необходимых для эффективного и успешного руководства. После выполнения заданий конкурсанты получат индивидуальные рекомендации экспертов, для того, чтобы они могли определить свои сильные и слабые стороны.

"Участники смогут показать, насколько они сильны непосредственно как управленцы", - заявил он.

База заданий теста обновлена на 100%, чтобы у тех, кто участвовал в конкурсе год назад, не было преимуществ перед новичками. В жэтом году тест был расширен за счет новых разделов.

"В прошлом году у нас было несколько резервных оценочных шкал, которые не учитывались при оценке результатов участников, но позволили нам провести исследовательскую работу на будущее, чтобы сделать тест еще лучше. Проанализировав большой массив данных, мы сумели подтвердить гипотезу, что определенные шкалы имеют связь с успехом в управленческой деятельности. Действительно, итоги конкурса показали высокую корелляцию этих качеств с выходом в финал", - отметил председатель экспертного совета конкурса "Лидеры России" Павел Безручко.

Напомним, изначально "Лидерами России" хотели стать более 3,2 тыс. жителей Пермского края. Во второй этап прошли 1,3 тыс. человек. В прошлом году полуфиналистами конкурса стали 29 жителей Прикамья, трое стали победителями. Одна из них, Анна Козицына, стала сотрудницей отдела государственной службы администрации губернатора края. Она стала руководителем проекта "Молодежный резерв Прикамья-2018". По ее словам, "Лидеры России" – хорошая проверка своих компетенций и толчок к развитию.

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Жители Пермского края начали борьбу за выход в полуфинал на конкурсе "Лидеры России"

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Теги: Лидеры России, конкурс, Анна Козицына, Максим Решетников, конкурс, полуфинал, тестирование



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