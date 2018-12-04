Самым высокооплачиваемым блогером на YouTube стал семилетний ребенок
Известный журнал Forbes опубликовал топ самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube. Его возглавил... семилетний мальчик.
Так, за год юный американский блогер по имени Райан заработал 22 млн долларов: ребенок делает видеообзоры игрушек в блоге Ryan ToysReview. Он любит "Лего", поезда, автомобили и имеет 17 млн подписчиков.
Второе место досталось 21-летнему актеру Джеку Полу, заработавшему в этом году 21,5 млн долларов: он публикует клипы и розыгрыши на JakePaul. А тройку лидеров замкнул канал Dude Perfect, который ведут сразу пять человек. Все они снимают ролики на спортивные и околоспортивные темы, пишет Infox.ru.
Напомним, ранее Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей моложе 30 лет. Его возглавила сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер, которой 21 год.