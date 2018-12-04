Самым высокооплачиваемым блогером на YouTube стал семилетний ребенок

Известный журнал Forbes опубликовал топ самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube. Его возглавил... семилетний мальчик.

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Так, за год юный американский блогер по имени Райан заработал 22 млн долларов: ребенок делает видеообзоры игрушек в блоге Ryan ToysReview. Он любит "Лего", поезда, автомобили и имеет 17 млн подписчиков.

Второе место досталось 21-летнему актеру Джеку Полу, заработавшему в этом году 21,5 млн долларов: он публикует клипы и розыгрыши на JakePaul. А тройку лидеров замкнул канал Dude Perfect, который ведут сразу пять человек. Все они снимают ролики на спортивные и околоспортивные темы, пишет Infox.ru.

Напомним, ранее Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей моложе 30 лет. Его возглавила сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер, которой 21 год.