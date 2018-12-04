Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в связи закрытием школы "Горки"

Прокуратура Московской области отменила постановление следственного управления СКР о возбуждении уголовного дела в связи закрытием школы "Горки". Надзорное ведомство указало на "преждевременность" выводов о халатности должностных лиц, вовремя не устранивших предписания Роспотребнадзора, передает корреспондент Накануне.RU.

Заместитель прокурора Московской области Алексей Шаповалов отметил, что постановление о возбуждении уголовного дела не отвечает требованиям уголовно-процессуального кодекса, а изложенные в нем сведения "противоречат установленным в ходе доследственной проверки обстоятельствам".

"Так, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц ФГБОУ СОШ "Горки". Вместе с тем, обязанность в организации образовательного процесса возложена на конкретных лиц, перечень которых определен соответствующими распорядительными документами", - говорится в постановлении от 29 ноября, попавшем в распоряжение Накануне.RU.

Шаповалов добавил, что в постановлении о возбуждении уголовного дела не указывается, как именно должностные лица нарушили свои обязанности, а проверка не установила причины, по которым не были устранены недостатки, выявленные Роспотребнадзором.

Также, по словам зампрокурора, в ходе проверки не были опрошены чиновники Министерства просвещения, хотя в материале следователя говорится, что они знали об имеющихся нарушениях в школе до ее закрытия.

Следствие не установило лицо, ответственное за начало учебного года в школе, несмотря на выявленные нарушения, пишет Шаповалов.

"Кроме того, не основан на материалах вывод следователя о нарушении конституционного права учащихся ФГБОУ СОШ "Горки" на образование, поскольку они переведены в иные образовательные учреждения и не лишены возможности получать образование", - сказано в документе.

Зампрокурора заключил, что выводы следователя о халатности лиц, ответственных за закрытие школы "Горки", преждевременны.

Шаповалов постановил отменить постановление о возбуждении уголовного дела и направить материалы дела в главное следственное управление СКР по Московской области для дополнительной проверки.

Напомним, 26 октября Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПин.

Месяц спустя следователь по особо важным делам ГУ СКР по Московской области Владимиров установил, что руководство школы допустило халатность, повлекшую нарушение прав детей и выразившуюся в закрытии учреждения.

На прошлой неделе глава СКР Александр Бастрыкин заверил, что будут предприняты все усилия, чтобы разобраться в ситуации и восстановить нарушенные права учеников и их педагогов.