Бывшая жена Аркадия Ротенберга пошла учиться в РАНХиГС

Бывшая жена Аркадия Ротенберга Наталья (по разным данным, 35 или 37) получает образование в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В Instagram женщина опубликовала фото с занятий. Судя по всему, ей нравится учиться в этом вузе: "Первое занятие завершилось! Если все ЭТО знать!!!!! То это силище! Вперёд за знаниями! (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.). Также Наталья щедро проставила в посте про свое новое место учебы ссылки на фан-аккаунты Владимира Путина.

Кстати, Путина она хвалила и в недавнем интервью телеканалу "Дождь". В нем же она рассказала, что относилась к супругу как к Богу: "Он был для меня учителем, мудрецом, отцом, мужем, другом, помощником, всем, он был Богом вообще для меня. Вы знаете, и сейчас не хватает разговоров с ним, потому что я сейчас стала самостоятельной независимой, сильной".

Очевидно, Наталья получает управленческое или бизнес-образование, раз ее занятия начались под конец семестра.

Наталья Ротенберг позиционирует себя как "предпринимателя, филантропа и международного спикера". Несмотря на это, ее страница в Instagram (не верифицированная) полна странными цитатами вроде "Не позволяй мнению толпы заглушать твой внутренний голос" и "Мой успех – неизбежен" и фотками автомобиля Rolls-Royce.

Напомним, пара была жената с 2005 по 2013 год, у супругов родились двое детей. После развода Наталья попыталась в Великобритании отсудить у Аркадия внушительную часть имущества, но, судя по всему, ей пришлось умерить свои аппетиты.