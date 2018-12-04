04 Декабря 2018
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Губернатор Ямала анонсировал оптимизацию чиновников

Аппарат государственных служащих в Ямало-Ненецком автономном округе раздут и нуждается в оптимизации, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов в послании депутатам и общественности. Он анонсировал работу по сокращению числа чиновников "без радикальных шагов", передает корреспондент Накануне.RU.

В финале послания он сделал ряд замечаний чиновникам. 

"Корень многих неудач - в неумении чиновников напрямую говорить  с людьми. Но нам не достичь ощутимых результатов, если мы не возьмем курс на открытость и борьбу с бюрократией. Только там мы можем справиться с недоверием людей", - сказал Артюхов. 

Сам губернатор, напомним, начал общаться с жителями в instagram, а накануне завел страницу "ВКонтакте". 

Также со сцены Артюхов отметил, что госслужащий во всем должен быть образцом и напомнил про отставки ряда глав, не соответствовавших требованиям. 

О сокращении аппарата госслужащих  губернатор Ямала сказал, как о необходимости: "За каждым сокращением стоит судьба человека, судьба конкретной семьи. Поэтому радикальных шагов здесь быть не должно, но работу проводить будем. 

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Губернатор Ямала анонсировал оптимизацию чиновников

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Теги: Дмитрий Артюхов, послание губернатора



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