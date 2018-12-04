04 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

Магнитогорский разбойник, нападавший на женщин с гвоздодером, отправился в тюрьму на 15 лет

В Магнитогорске осудили 35-летнего разбойника, который нападал на женщин с гвоздодером.

В марте прошлого года мужчина нападал на женщин с целью ограбления, гвоздодером же он бил своих жертв по голове и телу, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Случайные очевидцы в обоих случаях пресекли преступные действия нападавшего, женщины же были доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

Свою вину на суде мужчина не признал, однако его признали виновным. Ему дали 15 лет в колонии строгого режима с возмещением вреда потерпевшим в сумме 1,7 млн рублей.

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Магнитогорский разбойник, нападавший на женщин с гвоздодером, отправился в тюрьму на 15 лет

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Теги: гвоздодер, нападение, разбой, суд, приговор, травмы



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