Пушков ответил сенатору из США, призвавшему отправить корабли НАТО в Черное море

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление американского сенатора Джона Баррассо. Американец предложил направить корабли НАТО и США в Черное море, чтобы ответить на "российскую агрессию".

Пушков в своем Twitter назвал это "рецептом резкого обострения конфликта".

Он также заявил, что Баррассо "плохо понимает соотношение сил в регионе" и посоветовал ему "заняться экологией" в родном для него штате Вайоминг.

Призыв сенатора США Джона Баррассо направить флот США и корабли НАТО в Чёрное море - это рецепт резкого обострения конфликта. Сенатор плохо понимает соотношение сил в регионе. Ему надо успокоиться и заняться, скажем, экологией в его родном Вайоминге. Больше пользы будет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 3 декабря 2018 г.

В сентябре Пушков прокомментировал заявление руководителя МВД США Райана Зинке о возможной блокаде морских путей России.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Зинке заявил о возможной блокаде морских путей России из-за поставок российских энергоносителей в страны Ближнего Востока. Пушков назвал подобные заявления бредом.