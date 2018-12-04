США отправляют авианосец в Персидский залив

Пентагон намерен перебросить в Персидский залив новую группу боевых кораблей.

Как передаёт ТАСС, в составе эскадры будет авианосец и несколько кораблей сопровождения. Подобные операции не проводились уже в течение восьми месяцев.

Ожидается, что американская эскадра пробудет в Персидском заливе в течение долгого времени и сможет обеспечить нужную для Вашингтона расстановку сил в регионе в противостоянии с Ираном.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил, что доступ Ирана к технологиям баллистических ракет привёл к тому, что теперь американские авианосцы больше не смогут действовать в Персидском заливе свободно.

Напомним, США ввели масштабные антииранские санкции, призванные снизить экспорт иранской нефти до нуля. Тегеран намерен продолжить продавать нефть, невзирая на ограничения.