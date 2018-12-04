В Свердловской области рухнул мотодельтаплан: погиб пилот

В Свердловской области упал мотодельтаплан. Его пилот погиб на месте.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, все случилось днем 3 декабря в поселке Черноисточинск, что в Пригородном районе: там упал мотодельтаплан "Апогей-16" с пассажиром и пилотом. Пилот погиб на месте от полученных травм, а пассажир с тяжелыми повреждениями был доставлен в городскую больницу Нижнего Тагила, где ему сделали операцию. Сейчас он в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

Возбуждено дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). Уже назначены судебно-медицинская и судебно-химическая экспертизы.

Как сообщало Накануне.RU, в марте прошлого года дельтаплан упал в Екатеринбурге: пострадала девушка, которая застряла на дереве.